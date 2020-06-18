2020/06/18 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الخميسن إطلاقه مبادرة لتبرع المواطنين المتشافين من فيروس كورونا ببلازما الدم، والتي تستخدم لعلاج المصابين بالفيروس.وذكر الخطابي في بيان تلقته “العهد نيوز” أنه “سيتم إطلاق جوائز بعد إجراء القرعة للمتبرعين وسيفوز المتبرع الفائز الأول بسيارة حديثة والمتبرع الثاني والثالث بقطعة أرض سكنية في كربلاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. سيارة حديثة وقطعة أرض لمن يتبرع ببلازما الدم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. سيارة حديثة وقطعة أرض لمن يتبرع ببلازما الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).