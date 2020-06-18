صحة واسط تفقد اثنين من كوادرها بسبب كورونا

2020/06/18 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر طبي، اليوم الخميس، ان دائرة صحة محافظة واسط، سجلت حالتي وفاة ضمن كوادرها بسبب فيروس كورونا.وذكر المصدر أن "صحة واسط فقدت اثنين من كوادرها بسبب اصابتهما بفيروس كورونا".تجدر الإشارة الى ان دائرة صحة المحافظة، سجلت يوم امس الأربعاء، 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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