السعودية تدين

2020/06/18 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأدانت المملكة العربية السعودية، ما وصفته بالعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية.وعدت الخارجية السعودية "العدوان تدخلا مرفوضا في شأن دولة عربية، وانتهاكا سافرا لأراضيها، وتهديدا للأمنين العربي والأقليمي، كما أنه مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية".وأتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف المملة بجانب العراق فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها أمنها واستقرارها.وشهد شمال العراق يوم أمس الأربعاء، قصف إيراني فيما توغلت قوات تركية داخل إقليم كردستان.وتكبد مواطنون عراقيون خسائر فادحة بمصادر قوتهم، إثر قصف مستمر منذ أسابيع تنفذه طائرات حربية ومدفعية تابعة لتركيا وإيران، ما تسبب بنزوح جديد داخل العراق

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