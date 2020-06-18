كورونا يضرب أكبر شركات اللحوم في أوروبا

2020/06/18 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ظهرت مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمصانع شركة تونيس الألمانية التي تعد من أكبر شركات تصنيع اللحوم في أوروبا.

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، بلغ عدد المصابين في الشركة 657 موظفا وعاملا، وفق ما أثبتته مسحات الفيروس.

ويقع مقر الشركة بمنطقة "ريدا-فيدنبروك" بولاية شمال الراين ويستفاليا، بشمال غرب ألمانيا.





وطبقا لدائرة "غوترسلوه" التي تتبعها المنطقة، فإن الإصابات الجديدة تكاد تكون محصورة تقريبا في العاملين في مجال تقطيع اللحوم بمسلخ الشركة.

وقامت دائرة "غوترسلوه" على الفور بإغلاق جميع المدارس ورياض ودور رعاية الأطفال حتى نهاية العطلة الصيفية لمنع انتشار الفيروس، بسبب الأعداد الكبيرة من الأمهات والآباء، الذين لديهم أطفال في سن المدرسة، ويعملون لدى شركة "تونِّيس".

ووافقت الشركة أمس الأول الثلاثاء على تقليل شديد لأعداد الأشخاص الذين يعملون في مجال تقطيع اللحوم من أجل توسيع المسافة بين العمال.

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