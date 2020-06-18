مقرر البرلمان يعلن اصابة مؤكدة لخمسة من النواب بفيروس كورونا

2020/06/18 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…. أعلن مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ إصابة عدد من أعضاء المجلس بفيروس كورونا كوفيد-١٩ وقال قرداغ لمراسل (المستقلة) اليوم الخميس إن “عدد النواب المصابين بفيروس كورونا بشكل رسمي بلغ خمسة نواب، أبرزهم محاسن حمدون وعلا الناشي وليث الدليمي”.وأضاف أن “المعلومات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة 30 نائبا بالفيروس […]

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