نادي الشرطة يعقد 3 صفقات جديدة

2020/06/18 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكملت إدارة الشرطة تعاقدها مع 3 لاعبين جدد، بداية من الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من إدارة النادي، إن اللاعبين هم خضر علي “نفط الوسط” وكرار عامر “النجف” وجاسم محمد “أمانة بغداد”.تأتي تعاقدات نادي الشرطة في ظل تحضيراته للموسم المقبل ودوري أبطال آسيا حيث تسعى الإدارة لإكمال قائمة الفريق بوقت مبكر والإعلان […]

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