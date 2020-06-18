الخارجية العراقية تطالب تركيا بالكف عن الأفعال الاستفزازية

2020/06/18 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعت وزارة الخارجيّة السفير التركيّ في العراق مُجدّداً، وسلّمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، تجاه عملية الانزال التي نفذتها القوات التركية على أراضي إقليم كردستان العراق.

وأكدت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، انها دعت الجانب التركي إلى الكفّ عن الأفعال الاستفزازيّة، والخروق المرفوضة، مطالبة الحكومة التركيّة بالاستماع الى صوت الحكمة، ووضع حد لتلك الاعتداءات.

وتضمن البيان استنكار العراق بأشدّ عبارات الشجب، مُعاودة القوات التركيّة يوم السابع عشر من حزيران الجاري، انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها بقصف ومُهاجَمة أهداف داخل حُدُود العراق الدوليّة، مشيرا الى احتفاظ العراق بحُقُوقه المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه، بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليميّة والدوليّة، النُهُوض بمسؤوليّتها تجاه الاعتداء.

وأضاف البيان ان العراق وفي الوقت الذي يؤكد فيه رفضه القاطع لتلك الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة، فإنه يشدّد على ضرورة التزام الجانب التركيّ بإيقاف القصف، وسحب قواته المُعتدِية من الأراضي العراقيّة التي توغّلت فيها أمس ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها.

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