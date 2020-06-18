برشلونة يفقد ثلاثة لاعبين أمام إشبيلية

2020/06/18 | 16:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة إشبيلية، غدًا الجمعة، على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، ضمن مباريات الجولة 30 للدوري الإسباني.وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فقد شهدت القائمة غياب الثنائي سيرجي روبرتو وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة، بالإضافة إلى صامويل أومتيتي للإيقاف.في الوقت ذاته، استعاد برشلونة خدمات ظهيره الأيسر […]

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