استطلاع عراقي: تراجع شعبية “طهران” وتزايد التوجه نحو واشنطن

2020/06/18 | 16:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أفادت نتائج استطلاع جديد أجراه مركز أبحاث عراقي مستقل، تراجع شعبية #إيران بين العراقيين، وهي المرة الأولى بحسب الاستطلاع، مع تنامي ملحوظ بشعبية #الولايات_المتحدة.ووفقاً لاستطلاع “المعهد المستقل للإدارة ودراسات المجتمع المدني”، فإن «قبول…

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