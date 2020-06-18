الكعبي يدعو التخطيط للبدء برسم سياسات حديثة لبناء الدولة

2020/06/18 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، وزارة التخطيط للبدء برسم سياسات حديثة لبناء الدولة والتحول نحو موازنة البرامج والاداء .

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