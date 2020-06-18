دولة القانون: الكاظمي يتحمل مسؤولية “خرق السيادة العراقية”

2020/06/18 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أخفق في أول الوعود، فيما حمله مسؤولية خرق السيادة العراقية.وقال المطلبي، إن “رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يتحمل مسؤولية “خرق السيادة العراقية”، مؤكداً أن “الكاظمي أخفق في أول الوعود التي وعدها للعراقيين، وهو الحفاظ على وحدة العراق […]

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