تركيا تعتزم مواصلة خرقها للسيادة العراقية وإقامة مزيد من القواعد العسكرية

2020/06/18 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مسؤول تركي بارز لـ”رويترز”عن أن بلاده تعتزم مواصلة عملياتها العسكرية وإقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق، بعد أن كثفت أمس ضرباتها ضد المقاتلين الأكراد هناك.واعتبر أن هذه الجهود ستضمن أمن الحدود.ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني يومي الأحد والثلاثاء ردا على ما […]

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