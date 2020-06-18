مسؤول تركي : تركيا تخطط للمزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق

2020/06/18 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … صرح مسؤول تركي رفيع لوكالة رويترز ، الاربعاء، ان تركيا تعتزم اقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق بعد تصعيد ضرباتها ضد المسلحين الاكراد هناك قائلا ان الجهد سيضمن امن الحدود .بحسب تعبيره ونقلت الوكالة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المسؤول التركي الرفيع الذي رفض الكشف عن هويته […]

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