احمد عبد السادة أيقونة الأعلام المقاوم ..

2020/06/18 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازن البعيجي #احمد_عبد_السادة يعني الصوت الحر المزمجر ويعني الشجاعة حين كان سيفها القلم ، يعني عدوى من حرية الطفوف حتى كان قلمهُ سوط على رؤوس الظالمين والطغاة ومن تخيلوا كل شيء ممكن شرائهُ ، وما علموا أن هناك خلايا في رؤوسنا لم يصل لها إلا دم توضأ بعشق الحق والطهارة حتى عبرت قناطر سقط بوحلها […]

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