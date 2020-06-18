محافظ واسط ينعى متخصصا بالجراحة العامة بعد وفاته بفيروس كورونا

2020/06/18 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نعى محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، احد اخصائي الجراحة العامة، اثر اصابته بفيروس كورونا...





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