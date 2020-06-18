الآلاف يتوجهون للمستشفيات.. بكين تسقط مرة اخرى في ’’جائحة’’ جديدة

2020/06/18 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وقف آلاف السكان الخميس في كافة أنحاء بكين في طوابير للخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد ...





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