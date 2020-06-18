2020/06/18 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من محافظة ديالى، الخميس، باخماد حريق التهم اجزاء من سوق قضاء الخالص شما...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في سوق كبير بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في سوق كبير بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).