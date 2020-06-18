منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بتمديد ولاية “المقرر الخاص إلى إيران”

2020/06/18 | 16:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمات حقوقية إيرانية ودولية بتمديد ولاية، “جاويد رحمن” المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن #إيران، مؤكدة على استمرار السلطات الإيرانية بارتكاب انتهاكات خطيرة في البلاد.ووجهت 39 منظمة حقوقية إيرانية ودولية رسالة مشتركة…

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