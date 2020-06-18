2020/06/18 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

اصدر المكتب الإعلامي لوزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، الخميس (18 حزيران 2020)، توضيحا بشان خبر مفبرك باسم وزير البيشمركة.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تم نشر خبر مفبرك ومستهدف في مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزير البيشمركة، بشان مسألة توغل الجيش التركي داخل اراضي اقليم كردستان".

واضاف البيان أن "نشر خبر من هذا القبيل ليس له اي علاقة بالسيد وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان وان الوزير لم يدلي باي تصريح من هذا القبيل لاي وسيلة اعلام".

وكانت وسائل إعلام كردية قد نشرت تصريحا باسم وزير البيشمركة شورش اسماعيل يقول فية ان تقدم الجيش التركي في الإقليم امرا لا يخصنا.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر طبي، في محافظة الديوانية، الخميس (18 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة الديوانية سجلت حالة وفاة جديدة لشخص مصاب بفيروس كو

بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس (18 حزيران 2020)، عن تشكيل مفارز خاصة لاختراق الخلايا النائمة لداعش في المناطق المحررة.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "استخبارات الحشد الشع

بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت شرطة محافظة كربلاء، الخميس (18 حزيران 2020)، القبض على رجل وامرأة بتهمة السرقة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني، تمكنت مفارز شرطة المح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكتب وزير البيشمركة يوضح حقيقة تصريح نسب له اعتبر تقدم الجيش التركي امراً لا يخص الاقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكتب وزير البيشمركة يوضح حقيقة تصريح نسب له اعتبر تقدم الجيش التركي امراً لا يخص الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).