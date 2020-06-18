كورونا.. خبران ساران من بغداد

2020/06/18 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف مدير عام صحة جانب الكرخ من العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الخميس، آخر إحصائية لإصابات ووفيات كورونا، وفيما أوضح آلية فحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس كشف عن خبرين بشأن فحوصات كورونا.

وقال الحجامي، في صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، إن "مجمل الاصابات في جانب الكرخ منذ بداية الازمة بلغ 4579 لغاية يوم امس، بينها 99 حالة وفاة وهذا يعني ان نسبة الوفاة 2 بالمئة".

وأضاف الحجامي: "كلما زادت نسبة الوفيات كل ما كان الرقم المسجل بعيدا عن الواقع"، موضحا "لدينا مختبرات متطورة في الكرخ وفحوصات كثيرة وشخصنا كثير من الحالات".

واكد في خبر ايجابي يمهد لطمأنة الكثير من الحالات المشتبه بها ان "الايام القادمة ستشهد زيادة في عدد الفحوصات"، مبينا أن "الطبيب هو من يقرر لمن يعمل المسحة وان لم تظهر الاعراض على الشخص من غير الممكن ان نعمل له مسحة".

وتابع أن "اجهزة الفحص تمر بـ6 مراحل وبعضها تصل الى 3 ساعات والعاملين عليها كوادر متخصصة من غير الممكن اي شخص يعمل عليها".

وأشار الحجامي إلى خبر سار ثانٍ أكد فيه ان "الفحص السريع سيكون متوفرا في الايام القليلة القادمة في جميع المستشفيات والمراكز وهو عبارة عن كاسيت صغير يسمى الرابد تيست وهو فعال وناجح وموصى به في كل دول العالم ونتيجته سريعة".

ونوه مدير صحة الكرخ إلى أن "زيادة اعداد الاصابات في جانب الكرخ سببها ان الفحوصات لم تتوقف"، مضيفا "انا على يقين ان الايام القادمة ستشهد تراجع بعدد الحالات والوفيات".

وزاد عدم توفر مسحات لكثير من الحالات الملامسة لمصابين بكورونا وتأخر اعلان نتائج الفحوص من قلق الكثير من العوائل بسبب شحة المواد نتيجة الزخم الكبير على المستشفيات بعد تصاعد معدل الاصابات بكورونا منذ نهاية ايار الماضي ، وتسببت هذه الشحة بحدوث اصابات مضاعفة داخل العوائل لعدم التأكد من اصابة افراد فيها من عدمه.

وطمأن وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، الخميس (18 حزيران 2020)، بشأن السيطرة على الوضع الوبائي، بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، فيما وجه رسالة دعا فيها لمزيد من الدعم والمساندة.

وقال الجميلي في تصريح صحفي، إن "وزارة الصحة تسعى إلى تقديم المساعدة وفقا لإمكانياتها، إلا أنها بحاجة إلى دعم الجميع لها في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة، حيث توجد هناك أسرّة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين، لاسيما بعد المساعدات التي قدمتها بعض الجهات كوزارة التجارة التي خصصت معرض بغداد الدولي ووزارة التعليم بتخصيص بنايات الأقسام الداخلية، فضلا عن وزارة الشباب بتخصيص قاعات ملعب الشعب للمرضى".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة، يوم أمس، 1554 إصابة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة، و908 شخص تماثلوا للشفاء التام.

وبلغ مجموع الااصابات: 24254، مجموع حالات الشفاء: 10770، الراقدون الكلي: 12711، الراقدون في العناية المركزة: 159، مجموع الوفيات: 773.

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بغداد اليوم- متابعة

وقف آلاف السكان الخميس في كافة أنحاء بكين في طوابير للخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محاولة العاصمة الصينية لوقف إعادة تفشي الوباء مع تدابير عزل وعمليات تعقيم على نطاق واسع.

وتحدثت وزارة الصحة الصينية عن 21 إصاب

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افاد مصدر طبي من محافظة صلاح الدين، الخميس، بتسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، "الكوادر الطبية في محافظة صلاح الدين سجلت 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم في المحافظة&

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أفاد مصدر طبي، الخميس (18 حزيران 2020) بوفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فيروس كورونا أودى بحياة خمسة مصابين في محافظة السليمانية".

وكانت وزارة الصحة والبيئة،

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