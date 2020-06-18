خبر سار من بغداد بشأن تراجع خطر وباء كورونا في العراق

2020/06/18 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مدير عام صحة جانب الكرخ من العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الخميس، آخر إحصائية لإصابات ووفيات كورونا، وفيما أوضح آلية فحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس كشف عن خبرين بشأن فحوصات كورونا.وقال الحجامي، في صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، إن “مجمل الاصابات في جانب الكرخ منذ بداية الازمة بلغ 4579 لغاية يوم امس، بينها […]

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