تجمع العلماء المسلمين: قانون قيصر تجاوز للقانون الدولي

2020/06/18 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد تجمع العلماء المسلمين ان قانون قيصر تجاوز للقانون الدولي والمقاومة لن تضعف وستستمر ببناء قوتها داعيا لمواجهته بكل الوسائل أعلنت الهيئة الإدارية في ​تجمع العلماء المسلمين​ خلال اجتماعها الأسبوعي، انه “​المقاومة​ لن تضعف وستستمر في بناء قوتها مقدمة للحرب الفاصلة التي ستكون نهايتها زوال الكيان الصهيوني، والسؤال الأهم في هذا المجال هل […]

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