تركيا تتجاهل إدانات العراق.. وتواصل عملياتها العسكرية شمالا

2020/06/18 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الخارجيّة استدعت السفير التركي في العراق مجدّدا وسلمته مُذكرة احتجاج شديدة اللهجة بسب قيامها بعملية عسكرية على أراضيها.وأكدت الخارجية ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من الأراضي العراقية.وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن وزارة الدفاع، أن العملية العسكرية في شمال […]

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