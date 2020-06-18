تلخيص مبسّط لكتاب كارل ماركس رأس المال والعمل المأجور (الجزء الثاني) - سمية العثماني

2020/06/18 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمية_العثماني الأجرة الاسمية والاجرة الفعلية:لتحديد الفرق بين الأجرة الإسمية والأجرة الفعلية نأخذ مثالين:الأول: ازدادت أسعار أهمّ وسائل العيش، الطحين والزيت والسكر...



زيادةَ كبيرة بسبب سوء الموسم, لنفترض أن العمال ظلّوا يتقاضون المبلغ نفسه من النقد مقابل قوة عملهم, في هذه الحالة ألم تنخفض أجرتهم ؟ أجل انخفضت؛ فمقابل المبلغ نفسه من النقد، أصبحوا يتلقون قدراً أقل من هذه المواد...



إذن؛ أجرتهم انخفض ......





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