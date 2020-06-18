رئيس إقليم كوردستان يعلن موقفاً من تطورات السليمانية

2020/06/18 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع محافظ السليمانية هفال ابوبكر، اليوم الخميس، التطورات الصحية والمالية الحالية.

وجاء في بيان لمحافظ السليمانية، اطلعت عليه شفق نيوز، ان بارزاني وابوبكر تباحثا خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس بشأن المقترحات والتفاهمات المشتركة بين الاطراف الرئيسة المشاركة في حكومة اقليم كوردستان ودعم حكومة الاقليم للحكومات المحلية.

واضاف البيان ان الجانبين بحثا ايضا الاوضاع المالية والاقتصادية ورواتب الموظفين ومراحل مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا الى ان بارزاني اعرب عن استعداده لاي مقترح ومبادرة والتنسيق والعمل المشترك بهذا الصدد.

وشهدت السليمانية خلال الإيام الماضية إضراب عدد من القطاعات الصحية والخدمية، إحتجاجاً على تأخر صرف الرواتب في الإقليم، الذي يعاني من وضع مالي بسبب هبوط اسعار النفط، وقطع بغداد للمعاشات نتيجة خلافات حول تصدير النفط

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