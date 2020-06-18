الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد

2020/06/18 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مدة غياب اللاعب فرانشيسكو إيسكو، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، بعد إصابته.وذكرت الصحيفة عبر موقعها الرسمي، أنّ “زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، لن يكون قادرًا على الاعتماد على إيسكو لمدة ثلاثة أسابيع”.وكان الريال قد أعلن ظهر اليوم الخميس، إصابة إيسكو في أوتار الركبة […]

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