طيران الإمارات تضيف 10 وجهات جديدة بينها مدينة عربية

2020/06/18 | 17:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت طيران الإمارات أنها سوف توفر للمسافرين رحلات إلى 8 مدن أخرى، حيث سينضم إلى شبكتها الحالية كل من بروكسل وكولومبو (19 يونيو)، إسطنبول (25 يونيو)، أوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة “هو شي منه” (اعتباراً من 1 يوليو)، برشلونة وبروكسل وواشنطن العاصمة وساو باولو (اعتباراً من 15 يوليو).وسوف تقتصر الرحلات من كولومبو وفيتنام […]

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