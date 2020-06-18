2020/06/18 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شبكة نتفليكس الامريكية، اليوم الخميس، عن إكمال انتاج أحدث مسلسلاتها الدرامية في العام 2020.وقالت الشبكة في بحسب تقارير بثها موقع “ديدلاين”، ان “Cursed هو مسلسل تلفزيوني درامي أمريكي، سيتم عرضه لأول مرة على Netflix في 17 يوليو/ تموز المقبل، استنادًا إلى الرواية المصورة التي تحمل نفس الاسم للمؤلفان فرانك ميللر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد مثيرة،، نيتفلكس تعلن عن أكبر مسلسلاتها القادمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهد مثيرة،، نيتفلكس تعلن عن أكبر مسلسلاتها القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).