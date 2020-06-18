2020/06/18 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… نشرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية تقريرا حول عالمة آثار أمريكية ادعت عثورها على موقعين لأهرامات غير مكتشفة في مصر، بفضل صور الأقمار الصناعية وحددت العالمة الأمريكية الموقعين على طول حوض النيل، بفارق 90 ميلا، كلاهما يحتوي على تلال ذات شكل غير عادي.وادعت أنجيلا ميكول، باحثة علم الآثار، بشكل مثير، أنهما موقعان هرميان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة تدعي اكتشافها الاهرامات المفقودة عبر “كوكل ايرث”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالمة تدعي اكتشافها الاهرامات المفقودة عبر “كوكل ايرث”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).