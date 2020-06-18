اكتشاف فضائي صادم: 6 مليارات كوكب تشبه بالأرض في المجرة “يمكنها استضافة حياة”

2020/06/18 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت دراسة جديدة لعماء من جامعة كولومبيا البريطانية، انه من المحتمل وجود اكثر من 6 مليارات كوكب شبيهة بالأرض في مجرتنا، ويمكنها أن تستضيف حياة غريبة.واستخدمت الدراسة بيانات من مهمة مسبار كيبلر التابع لوكالة ناسا، واقترحت أنه قد يكون هناك ما يصل إلى كوكب واحد شبيه بالأرض، لكل 5 نجوم تشبه […]

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