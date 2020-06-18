الصحة العراقية تؤكد كورونا تحول لوحش قاتل… وتوجه رسالة للمواطنيين

2020/06/18 | 17:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وجهت وزارة الصحة رسالة الى جميع المواطنين بشأن علاج كورونا، فيما اكد عضو خلية الازمة بدائرة صحة الرصافة ان الفايروس تحول “لوحش قاتل”.وقال عضو خلية الأزمة بدائرة صحة الرصافة عباس الحسيني في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن “فيروس كورونا تسبب بازدياد اعداد الوفيات في بغداد والمحافظات والتي تجاوزت 60 حالة وفاة وقبلها 58 […]

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