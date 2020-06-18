اجرام بغداد تكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة غربي العاصمة

2020/06/18 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت مديرية اجرام بغداد الكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامض في العاصمة، فيما القت القبض على الجناة.وقالت المديرية في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم انه “وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية وتوجيهات وكيل شؤون الشرطة، بتبني الحوادث المهمة والغامضة وكشف ملابساتها كونها تمس امن المواطنين وممتلكاتهم والحد من ارتكاب الجرائم وصولا الى تحقيق الامن المجتمعي، […]

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