2020/06/18 | 17:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحوثي: تحرك التكفيريين لخدمة الاجندة الاميركية والاسرائيلية بات واضحا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحوثي: تحرك التكفيريين لخدمة الاجندة الاميركية والاسرائيلية بات واضحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).