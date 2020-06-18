نائب عن الفتح: قانون قيصر المفروض على سوريا يستهدف المقاومة الاسلامية.. العراق غير ملزم به

2020/06/18 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، الخميس (18 حزيران 2020)، بان العراق غير ملزم على الالتزام بالعق...





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