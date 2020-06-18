مدرب منتخب شباب العراق: مجموعتنا في القرعة الاسيوية صعبة جدا

2020/06/18 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أكد مدرب منتخب شباب العراق بكرة القدم قحطان جثير اليوم الخميس،( 18 حزيران 2020)، على صعوبة القرعة التي وضعت فريقه في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان البحرين، والتي أقيمت اليوم عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال قحطان جثير في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الجميع يعرف حجم وقوة منتخبات كوريا الجنوبية واليابان، فهي منتخبات قوية ولديها تخطيط طويل بالنسبة للفئات العمرية، وحتى منتخب البحرين لا يقل شأناً، لأنه منتخب متطور وليس بالسهل".

وأضاف :" سنبدأ من الآن الإعداد الفعلي والحقيقي للبطولة التي ستبدأ في شهر تشرين الأول المقبل، وسأجلس مع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم لوضع المنهاج الخاص بمعسكر المنتخب وإقامة المباريات الودية قبل الذهاب للبطولة القارية".





وأشار أنه " ينتظر قرار خلية الأزمة الحكومية للسماح للاعبين بالعودة للتدريبات، لكي نبدأ الخطوة الأولى للتحضير لبطولة آسيا، خصوصاً إن جميع اللاعبين لم يمارسوا كرة القدم منذ فترة، وعلينا أعادة تأهيلهم فنياً وبدنياً".

ويشارك في النهائيات التي ستقام في اوزباكستان 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة أحد أبرز اللاعبين في صفوف الفريق وغيابه عن الملاعب لمدة طويلة.

ويستعد ريال مدريد للقاء فالنسيا، مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

بغداد اليوم-متابعة

أوقعت قرعة بطولة آسيا للشباب 2020 تحت سن 19 عاماً، منتخب العراق، في المجموعة الثانية الى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أُقيم، اليوم الخميس، عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيو

بغداد اليوم / خاص

كشف مصدر مقرب من الكابتن احمد راضي اليوم الخميس،( 18 حزيران 2020)، عن مغادرة الاخير العزل الصحي في مستشفى النعمان ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكابتن احمد راضي طلب مغادرة المستشفى رغم ان التوصيات تطل

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