3 أشياء يجب أن تأخذها معك من المنزل حتى لا تعود بكورونا

2020/06/18 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

مع استمرار تخفيف القيود المفروضة بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا المستجد، يغامر المزيد من الناس بالخروج من أمان منازلهم إلى عالم يبدو مختلفا لأن خطر الفيروس لايزال قائما.

ووفق تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، يقدم الخبراء نصائح للناس من أجل خروج آمن من المنازل لرؤية الأصدقاء أو إلى مراكز التسوق وغيرها من الأماكن العامة دون المخاطرة بالإصابة بالفيروس.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هناك أشياء يجب على الناس حملها عند خروجهم من المنزل من أجل تجنب الإصابة بالفيروس.

وفقا لتوصيات المراكز، فإن كمامة الوجه من القماش، مطهر اليد بنسبة كحول لا تقل عن 60 في المئة، ومناديل أهم ما يجب على أي شخص يرغب في الخروج أن يحمل معه.

وقالت الشبكة إن توصيات المراكز الجديدة تتماشي مع التوصيات التي صدرت في أوقات سابقة.

وفي أبريل، قامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتحديث مبادئها التوجيهية للتوصية بارتداء كمامة وجه أثناء التواجد خارج المنزل في الأماكن العامة، خاصة في المناطق التي تنتقل فيها العدوى بشكل كبير.

كما أوصت الوكالة باستخدام مطهر اليدين بنسبة لا تقل عن 60 في المئة من الكحول منذ بداية الوباء، على الرغم من تفضيل غسل اليدين بشكل شامل ومناسب.

كما تنصح المراكز بحمل مناديل خارج المنزل لأنها توفر بعض الحماية لليدين من بعض الأسطح الملوثة بالجراثيم مثل مقابض الأبواب

ونقل التقرير أن أحد المهنيين الصحيين قال إن المناديل مفيدة أيضًا لمنع انتشار الجراثيم المعدية عند العطس أو السعال.

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 445,213 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

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