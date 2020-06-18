الكشف عن عدد إصابات اعضاء البرلمان العراقي بكورونا

2020/06/18 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مقرر مجلس النواب العراقي النائب هوشيار قرداغ، في تصريح صحفي، إن "عدد النواب المصابين بفيروس كورونا بشكل رسمي بلغ خمسة نواب، أبرزهم محاسن حمدون وع...

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