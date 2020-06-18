وفاة اسطورة الغناء البريطانية التي رفعت أغنياتها معنويات الجنود في الحرب العالمية

2020/06/18 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – توفيت فيرا لين اسطورة الغناء البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية والتي عرفت أغنيتها الشهيرة “ويل ميت إيغن” نجاحا جديدا خلال العزل، الخميس عن 103 سنوات على ما أعلنت عائلتها.في آذار/مارس قبيل احتفالها بعيد ميلادها الثالث بعد المئة وفي خضم انتشار وباء كوفيد-19 شجعت فيرا لين السكان “على التحلي مجددا بالروح […]

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