المرجع الديني محمد إسحاق الفياض يفتي بوجوب لبس الكمامات والقفازات

2020/06/18 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أفتى المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض ، اليوم الخميس ، بوجوب لبس الكمامات والقفازات مع تفشي فيروس كورونا.وعد المرجع الفياض في نص اجابته على سؤال عن الظرف الراهن للبلد وتفشي الجائحة، ان هذا الإجراء "واجب شرعي بل من أشد الواجبات في الشريعة المقدسة".وأكد انه "واجب انساني واجتماعي" مستغرباً من "كيفية الشك في الحفاظ على النفس والعائلة وغيره؟!، وأي عاقل يشك في ذلك!".وشدد المرجع الفياض على ضرورة الالتزام بإرشادات الأطباء وكوادر الصحة في كل محافظة .وتابع بالقول : يجب عليكم شرعا وعقلانيا الالتزام التام بإرشادات وزارة الصحة ونصائحها حرفيا للحفاظ على أرواحكم ووطنكم .

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