مدير صحة الكرخ : الايام القادمة ستشهد تراجع بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

2020/06/18 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف مدير عام صحة جانب الكرخ من العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، الخميس، آخر إحصائية لإصابات ووفيات كورونا، وفيما أوضح آلية فحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس كشف عن خبرين بشأن فحوصات كورونا.وقال الحجامي، في صفحته الشخصية بفيسبوك "، إن "مجمل الاصابات في جانب الكرخ منذ بداية الازمة بلغ 4579 لغاية يوم امس، بينها 99 حالة وفاة وهذا يعني ان نسبة الوفاة 2 بالمئة".وأضاف الحجامي: "كلما زادت نسبة الوفيات كل ما كان الرقم المسجل بعيدا عن الواقع"، موضحا "لدينا مختبرات متطورة في الكرخ وفحوصات كثيرة وشخصنا كثير من الحالات".واكد في خبر ايجابي يمهد لطمأنة الكثير من الحالات المشتبه بها ان "الايام القادمة ستشهد زيادة في عدد الفحوصات"، مبينا أن "الطبيب هو من يقرر لمن يعمل المسحة وان لم تظهر الاعراض على الشخص من غير الممكن ان نعمل له مسحة".وتابع أن "اجهزة الفحص تمر بـ6 مراحل وبعضها تصل الى 3 ساعات والعاملين عليها كوادر متخصصة من غير الممكن اي شخص يعمل عليها".وأشار الحجامي إلى خبر سار ثانٍ أكد فيه ان "الفحص السريع سيكون متوفرا في الايام القليلة القادمة في جميع المستشفيات والمراكز وهو عبارة عن كاسيت صغير يسمى الرابد تيست وهو فعال وناجح وموصى به في كل دول العالم ونتيجته سريعة".ونوه مدير صحة الكرخ إلى أن "زيادة اعداد الاصابات في جانب الكرخ سببها ان الفحوصات لم تتوقف"، مضيفا "انا على يقين ان الايام القادمة ستشهد تراجع بعدد الحالات والوفيات".وزاد عدم توفر مسحات لكثير من الحالات الملامسة لمصابين بكورونا وتأخر اعلان نتائج الفحوص من قلق الكثير من العوائل بسبب شحة المواد نتيجة الزخم الكبير على المستشفيات بعد تصاعد معدل الاصابات بكورونا منذ نهاية ايار الماضي ، وتسببت هذه الشحة بحدوث اصابات مضاعفة داخل العوائل لعدم التأكد من اصابة افراد فيها من

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