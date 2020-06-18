مدرب منتخب شباب العراق: مجموعتنا في كأس أسيا صعبة جدا

2020/06/18 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد مدرب منتخب شباب العراق بكرة القدم قحطان جثير اليوم الخميس، على صعوبة القرعة التي وضعت فريقه في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان البحرين، والتي أقيمت اليوم عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.وقال قحطان جثير في بيان تلقته […]

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