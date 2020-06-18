الصحة النيابية: بغداد وصلت لمرحلة الخطر باصابات كورونا

2020/06/18 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكدت لجنة الصحة النيابية، الخميس، ان العاصمة بغداد دخلت مرحلة الخطر بعد ارتفاع معدل الاصابات فيها بفيروس كورونا، فيما نوهت ان الوضع الصحي لازال تحت السيطرة.وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “بغداد دخلت بمرحلة الخطر بعد تسجيل اصابات مرتفعة فيها تتجاوز الـ ٥٠٠ اصابة باليوم الواحد”، لافتا الى […]

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