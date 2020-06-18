الصحة العالمية : هناك نحو ملياري جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية العام

2020/06/18 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إن الوكالة تأمل في أن يكون هناك نحو ملياري جرعة من لقاح ضد كوفيد – 19 بحلول نهاية العام المقبل ليتم تخصيصها “للسكان ذوي الأولوية”.وأضافت الدكتورة سمية سواميناثن في مؤتمر صحفي: “إنه لأمر كبير إذا لم يكن لدينا أي لقاح مجرب”.وقالت إنه بسبب خضوع العديد […]

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