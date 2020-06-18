هل ينجح العلماء بطباعة الأنسجة داخل جسم الإنسان؟

2020/06/18 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تعتبر هندسة الأنسجة مجالا ناشئا يتم فيه استخدام الخلايا والمواد والتكنولوجيا الحيوية لتحل محل أو تجدد الأنسجة التالفة أو المريضة داخل جسم الإنسان.ويتم تحقيق ذلك في الوقت الحاضر عن طريق تشكيل هياكل أو “سقالات” في مفاعل حيوي خارج جسم الإنسان لتخليق الأنسجة ومن ثم زرعها في المريض، وهي جراحة تشكل خطرا إضافيا […]

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