روسيا تختبر مروحيات مطورة ضد الرادرات والصواريخ

2020/06/18 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة ..أكدت مصادر في مجال صناعة الطيران الحربي في روسيا أن المركز الوطني لهندسة المروحيات في البلاد وقع عقودا لشراء نماذج مطورة من طائرات Ka-52M المزودة بتقنيات حديثة كليا.وتبعا للمصادر فإن مروحيات Ka-52M التي تسعى روسيا إلى اختبارها حصلت على تقنيات رادارية وأنظمة حديثة تسمح لها باكتشاف وتعقب الأهداف خلف خطوط […]

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