مسلحون يفتحون النار على شركة محلية جنوب العراق

2020/06/18 | 17:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة جنوب العراق، اليوم الخميس، بتعرض موقع شركة محلية شمال المحافظة الى اطلاق بالنار من قبل اشخاص مجهولين يحملون اسلحة ثقيلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون مركبة نوع بيك اب حمراء أطلقوا النار، مساء اليوم، على موقع شركة ابابيل الواقعة في قضاء الدير شمال محافظة البصرة".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقاً على منطقة الحادث، ونفذت عملية تفتيش بحثاً عن المنفذين اللذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

يذكر أن قضاء الامام الصادق (ع) الواقع شمال محافظة البصرة شهد يوم امس الأربعاء توترا أمنيا جراء نزاع بين عشيرتين على مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المحلية في القضاء، حيث اسفر النزاع عن مقتل شخصين وجرح اخرين بعد مصادمات مع القوات الامنية .

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