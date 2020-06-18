البحرين تدعو المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات التركية على العراق

2020/06/18 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأدانت البحرين بشدة الاعتداءات العسكرية التركية والإيرانية على مناطق في شمال جمهورية العراق، باعتبارها انتهاك صارخ لسيادة العراق وتدخلا سافرًا ومرفوضًا في شؤونه الداخلية.واكدت مملكة البحرين شجبها واستنكارها التام للاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات، ومساندة الحكومة العراقية في جهودها الوطنية للمحافظة على أمن واستقرار العراق الشقيق.

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