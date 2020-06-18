قحطان جثير: العراق في المجموعة الأصعب

2020/06/18 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب المنتخب الوطني للشباب قحطان جثير، اليوم الخميس، صعوبة القرعة التي وضعت ليوث الرافدين في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان البحرين.

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