2020/06/18 | 17:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات: عملية الصدمة للسيطرة على تهريب سعات الانترنت مستمرة بنينوى وستشمل عدة محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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