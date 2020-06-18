مدير صحة الرصافة يصدر بياناً رداً على المشككين بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

2020/06/18 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

بسم الله الرحمن الرحيم ((إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا وَا...





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